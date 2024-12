Real Madrid, la strategia sul mercato

Secondo quanto rivelato da Marca, il Real Madrid non vuole comprare nessuno in inverno nonostante gli infortuni gravi di Militao e Carvajal. Lavori già iniziati per il calciomercato estivo. Per quanto riguarda il difensore centrale, dall’essere una delle priorità, è passato in secondo piano. La strategia dipenderà tutto dal recupero di Alaba, importante pezzo per la squadra di Ancelotti, ma dietro di lui c’è Tchouameni che il mister ha adattato difensore centrale e il giovanissimo Asencio dalle giovanili. Discorso diverso per quanto riguarda il terzino destro. L’obbiettivo principale rimane Alexander-Arnold che ha già dichiarato di voler giocare nel Real. Il punto debole dei Blancos però, rimane il buco lasciato da Toni Kross, mai, per ora, colmato. Ci sono diversi nomi, ma nessuno è ancora un papabile acquisto.

Foto: X Real Madrid