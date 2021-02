Real Madrid, la difesa perde i pezzi: si ferma anche Marcelo

Si complica il cammino del Real Madrid. Dopo l’operazione di Sergio Ramos, che terrà fuori il capitano per diverse settimane, è arrivata poco fa la notizia che anche Marcelo dovrà rimanere lontano dai campi. Non una buona notizia sia per la difesa, che sta perdendo i suoi punti cardine, sia in vista dell’avvicinamento alla partita contro l’Atalanta in Champions League. Questo il comunicato del club madrileno: “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Marcelo dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al soleo sinistro. In attesa di ulteriori novità”.

Parte médico de Marcelo.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 10, 2021

Foto: sito ufficiale Real Madrid