Real Madrid, Kroos è il calciatore con più trofei internazionali vinti nella storia del calcio

La carriera calcistica di Toni Kroos con il Real Madrid si è conclusa con la conquista della sesta Champions League personale, la quindicesima per le merengues. Questo successo inoltre consente al tedesco classe 1990 di entrare ancor di più nella storia di questo gioco, infatti l’ex Bayern Monaco è diventato il calciatore con più trofei internazionali vinti nella storia del calcio: diciotto ( 6 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 1 Mondiale e 6 Mondiali per Club). Rispettivamente terzi ex-aequo in questa speciale graduatoria i suoi compagni di squadra Nacho Fernandez e Dani Carvajal con 16. Secondo Cafù con 17.

Foto: instagram Kroos