Real Madrid: iniziate le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie dei soci rappresentanti

Florentino Pérez interverrà oggi nell’Assemblea annuale dei soci del Real Madrid. Il presidente affronterà temi cruciali per il club, come i lavori al Bernabéu, la Superlega e i rapporti con la UEFA, oltre all’approvazione di un bilancio record da 1.073 milioni di euro. Le sue dichiarazioni, attesissime, definiranno la posizione ufficiale della società sui principali argomenti in agenda.

Di seguito, il comunicato del club:

Il Consiglio di amministrazione del Real Madrid CF convoca i membri rappresentanti il ​​periodo compreso tra il 4 ottobre 2024 e il 4 ottobre 2028 alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie che si terranno, di persona ed elettronicamente, nel padiglione del basket del Real Madrid City (Avenida Alejandro de la Sota, s/n, Madrid) oggi, 24 novembre. L’Assemblea Generale Ordinaria si terrà alle ore 9,00, in prima convocazione ed alle ore 10,00, in seconda convocazione, se necessario, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE

ORDINARIA

1. Relazione del Presidente.

2. Esame e approvazione, se del caso, del Bilancio di Bilancio, della Relazione, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Club, nonché di quelli consolidati con le società partecipate, corrispondenti all’esercizio finanziario 2023/2024.

3. Esame e approvazione, se del caso, del Bilancio Consolidato delle Entrate e delle Uscite e del Progetto delle Attività per l’anno fiscale 2024/2025.

4. Proposta contributi sociali per la stagione 2025/2026.

5. Richieste e domande.

L’Assemblea Generale Straordinaria si terrà quindi secondo il seguente ordine del giorno:



ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

1. Proposta del Consiglio di Amministrazione per l’elezione dei componenti della Commissione di Disciplina Sociale per il periodo dal 29 marzo 2025 al 28 marzo 2029.

2. Proposta del Consiglio di amministrazione per l’elezione dei membri del Consiglio elettorale per il periodo dal 29 marzo 2025 al 28 marzo 2029.

