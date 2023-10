Real Madrid, infortunio per Tchouameni: frattura del secondo metatarso del piede sinistro

Il centrocampista Aurélien Tchouameni, che ha esordito nella vittoria per 2-1 contro il Barcellona e ha sfiorato l’impresa con un tiro potente deviato da Marc-André ter Stegen nel secondo tempo, ha lasciato il Clasico per un problema fisico. Il Real Madrid ha annunciato che il francese non sarà disponibile per le prossime gare a causa di una frattura al piede sinistro. Ecco il comunicato:

A seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore Aurélien Tchouameni dal dipartimento medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una frattura da stress incompleta del secondo metatarso del piede sinistro. I progressi sono in corso”

La stampa spagnola prosegue affermando che l’ex monegasco dovrebbe rimanere fuori per un periodo compreso tra le 6 e le 8 settimane. Si tratta di un duro colpo per Carlo Ancelotti e Didier Deschamps, che potrebbero non poter contare su di lui durante la pausa internazionale di novembre.

Foto: Instagram Francia