Real Madrid, infortunio per Hazard: esordio rimandato

Eden Hazard salterà la prima di campionato con il suo Real Madrid. L’attaccante belga ha infatti riportato una lesione al retto anteriore della coscia sinistra e non potrà far parte dei convocati per la sfida al Celta Vigo di domani. Rimandato un esordio che, secondo Marca, non dovrebbe avvenire neanche alla seconda o alla terza giornata di Liga per via delle tempistiche per il recupero dal ko. Ecco intanto il comunicato ufficiale dei Blancos sull’infortunio: “Attraverso gli esami effettuati dopo l’allenamento odierno al nostro giocatore Eden Hazard dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione del retto anteriore della coscia sinistra. In attesa di evoluzioni“.

Foto: sito ufficiale Real Madrid