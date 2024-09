Real Madrid, infortunio per Courtois. Il comunicato

Negli ultimi minuti del discusso derby di Madrid, le smorfie di dolore di Thibaut Courtois hanno messo in apprensione i tifosi del Real Madrid, oltre che Carlo Ancelotti, che ha così commentato ieri sera l’accaduto: “Thibaut Courtois ha un problema muscolare. Domani (lunedì) verrà sottoposto al test.” Il test è arrivato, e i risultati non sono per niente incoraggianti. Il portiere belga ha riportato un infortunio all’adduttore, che lo terrà con ogni probabilità lontano dai campi da gioco per qualche gara.

Il comunicato: “In seguito agli esami effettuati oggi dal servizio medico del Real Madrid sul nostro giocatore Thibaut Courtois, gli è stato diagnosticato un infortunio all’adduttore della gamba sinistra. Evoluzione in corso “.

Foto: X Real Madrid