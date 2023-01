Real Madrid, infortunio muscolare per Mendy: c’è lesione. Salterà la sfida di Champions contro il Liverpool

Tegola per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il terzino sinistro Ferland Mendy ha riportato una lesione muscolare che lo terrà lontano dal campo per circa cinque, sei settimane. Il francese salterà gli ottavi di finale contro il Liverpool, la semifinale di Coppa contro il Barcellona e il Mondiale per Club.

Foto: Instagram Real Madrid