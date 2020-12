Real Madrid: in Champions senza Ramos 8 ko nelle ultime 10 gare

Tempi duri per il Real Madrid, privo in queste settimane del suo giocatore simbolo: il capitano Sergio Ramos. Una statistica in particolare rivela il peso specifico di Ramos nel Real Madrid: nelle ultime dieci gare di Champions in cui i Blancos hanno dovuto fare a meno del difensore della nazionale spagnola sono arrivate ben otto sconfitte. Due in questa edizione della Champions League, due nella precedente, tre nella 18/19 e una nella 17/18 (vinta dal Real Madrid).

Ramos si è infortunato durante la sfida di Nations League tra Spagna e Germania: da quel momento il Real ha vinto una sola partita sulle quattro disputate, incassando due pesanti sconfitte come quella di oggi con lo Shakhtar e quella di sabato in casa contro l’Alaves.

Foto: Twitter Real Madrid