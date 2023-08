Real Madrid in ansia: infortunio al ginocchio per Eder Militao

Il Real Madrid è in ansia per le condizioni fisiche di Eder Militao: il difensore brasiliano è uscito anzitempo dalla sfida vinta 2-0 in casa dell’Athletic Bilbao. Entrando in contrasto con Ohian Sancet, Militao è scivolato e il ginocchio ha effettuato un movimento innaturale. Sostituito da Antonio Rudiger, le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Foto: Instagram Eder Militao