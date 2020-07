Real Madrid, il calciatore positivo al Covid-19 è Mariano Diaz

Nuove notizie arrivano da Madrid. Attraverso una nota sul sito ufficiale, il Real Madrid comunica che il calciatore risultato positivo al Covid-19 è Mariano Diaz. Il calciatore classe 1993 non ha preso parte all’allenamento odierno ed è in regime di isolamento domiciliario in buone condizioni di salute.

Foto: Twitter Real Madrid