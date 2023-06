Real Madrid, il Bernabeu saluta Benzema: titolare e con la fascia al braccio

Karim Benzema ha deciso: lascerà il Real Madrid. Quella di oggi sarà l’ultima apparizione di Karim The Dream con la maglia dei blancos. Al Santiago Bernabeu, il Real affronterà l’Atletich Bilbao. Lì davanti, insieme a Rodrygo e Vinicius Jr, il capitano Karim Benzema indosserà per l’ultima volta la maglia numero 9 del Real Madrid. I tifosi sugli spalti sono pronti ad omaggiare un grande attaccante che ha saputo fare la storia del club spagnolo arrivando anche alla conquista del Pallone d’Oro nel 2022. Questo addio segnerà l’inizio di una nuova era alla Casa Blanca. Carlo Ancelotti conferma Benzema tra i titolari per concedere al francese l’ultimo ballo nel suo stadio di casa. Non risulta tra i titolari invece Marco Asensio, anche il canterano lascerà il Real Madrid.

Foto: Twitter Real Madrid