Real Madrid, idea Gutierrez a gennaio per sostituire Dani Carvajal

I problemi del Real Madrid in questa stagione sono molto più di quanto quest’estate ci si potesse anche lontanamente immaginare. Non ultimo il grave infortunio, settimane fa, del leader e terzino destro Dani Carvajal, che ha lasciato un vuoto incolmabile sulla fascia destra. La priorità, come ormai noto da tempo, è Alexander Arnold, ma il giocatore potrebbe giungere ai madrileni solo dopo la scadenza del contratto con il Liverpool, a giugno 2025 (o pagando il cartellino a gennaio, strada però probabilmente poco intelligente per la dirigenza dei Blancos). Per il resto della stagione servirà quindi un uomo in più, che possa dare qualche soluzione ulteriore ad Ancelotti. Quella soluzione potrebbe essere Miguel Gutierrez, terzino sinistro che è stato di proprietà del club, ma che è ora in forza al Girona. Il suo ritorno consentirebbe ad Ancelotti di poter spostare il versatile Ferland Mendy nel ruolo di terzino destro, cosa che ha già fatto in alcune occasioni, o anche al centro della difesa se necessario, garantendo comunque un uomo in più sulla sinistra. Marca ricorda che i madrileni potranno esercitare un’opzione di riscatto da 8 milioni di euro per il proprio giocatore fino al prossimo giugno. Poi salirà a 10 milioni di euro. Ma questo prezzo potrebbe cambiare se mai il Girona, squadra in cui sta rendendo ad alti livelli, ricevesse un’offerta più alta. In quel caso il Real Madrid, che conserva il 50% su una futura cessione del calciatore, sarebbe obbligato a eguagliare l’offerta ricevuta dalla squadra catalana per recuperarlo.

Foto: Instagram ufficiale Gutierrez