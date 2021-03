Real Madrid, i convocati di Zidane per l’Atalanta: ci sono Benzema e Ramos. Out Hazard

Zinedine Zidane ha reso noti i convocati per la gara contro l’Atalanta di domani. Sono solo 19 i “blancos” a disposizione.

C’è Sergio Ramos, così come Benzema, di nuovo out Eden Hazard, così come Carvajal e lo squalificato Casemiro.

Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube.

DIFENSORI: Militao, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Valverde, Isco.

ATTACCANTI: Benzema, Asensio, Vazquez, Vinicius, Rodrygo, Hugo Duro.

Foto: AS