Real Madrid, i convocati di Ancelotti per l’Atletico Madrid: out Mbappé

Domani alle 21 il Civitas Metropolitano ospiterà il derby di Madrid: l’Atletico accoglie il Real Madrid. Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati. La buona notizia per l’allenatore italiano è senza dubbio il riotnro di Eduardo Camavinga. Assente invece Kylian Mbappé, come già preannunciato in conferenza stampa

Portieri: Courtois, Lunin y Fran González.

Difensori: Carvajal, Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy y Jacobo.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni y Arda Güler.

Attaccanti: Vini Jr., Rodrygo, Endrick.

Foto: sito real