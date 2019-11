Real Madrid, Hazard: “Sono arrivato con qualche chilo in più”

Eden Hazard, nell’ultima sessione di mercato, è passato dal Chelsea al Real Madrid. Nonostante il cospicuo investimento da parte della società madrilena, il belga ha ammesso di non aver cambiato abitudini alimentari nell’ultimo periodo estivo. In un’intervista rilasciata a L’Equipe ha confessato di essere arrivato a Madrid con qualche chilo in più: “Non lo nascondo. Quando sono in ferie, sono in ferie. Sono una persona che prende peso facilmente. Quando avevo 18 anni pesavo 72 kg. Poi ho guadagnato massa muscolare fino a 75 kg. Nei giorni peggiori arrivo a 77 kg ma quest’estate sono arrivato a 80. Ho perso tutto in dieci giorni”.

Foto: Sito ufficiale Real Madrid