Real Madrid, grave infortunio per Courtois: il comunicato dei blancos

Pessima notizie in casa Real Madrid. Infatti, a due giorni dall’inizio del campionato, Thibaut Courtois ha riportato la rottura del crociato anteriore sinistro. Il belga si era fatto in allenamento e ha lasciato il campo in lacrime, facendo temere il peggio. Il responso non ha fatto altro che confermare tutto ciò. Di seguito il comunicato dei blancos: “Dopo i test effettuati sul nostro giocatore Thibaut Courtois, gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore subirà un intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Foto: Instagram Courtois