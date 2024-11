Real Madrid, grana per Militao. Rottura completa del legamento crociato anteriore, con coinvolgimento di entrambi i menischi per il difensore

Rottura completa del legamento crociato anteriore, con coinvolgimento di entrambi i menischi. Una botta durissima per il Real Madrid e per Eder Militao che resterà fuori per nove mesi con intervento chirurgico annesso. E un flagello che si ripete dopo la rottura del crociato del ginocchio sinistro il 12 agosto 2023, infortunio smaltito solo dopo 232 giorni di stop. Questa volta, invece, si tratta del ginocchio destro, come confermato dal club madrileno nel comunicato ufficiale.

Foto: sito Real Madrid