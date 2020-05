Real Madrid: frattura al calcagno per Jovic, previsti due mesi di stop

Non c’è pace per Luka Jovic: l’attaccante serbo del Real Madrid, che nelle scorse settimane era finito nell’occhio del ciclone per avere violato la quarantena, ha subito una frattura extra-articolare all’osso del calcagno del piede destro, che dovrebbe richiedere circa due mesi di stop.

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League