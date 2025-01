Real Madrid, fischi per Tchouameni durante la sfida di Coppa. La risposta social del francese

Non una serata facilissima quella in Coppa del Re del Real Madrid, che contro il Celta Vigo ha dovuto contare sulla doppietta di Endrick e sul gol di Valverde ai supplementari per mettere in cassaforte il passaggio del turno. Gara dai connotati nervosi importantissimi, che vedeva sul banco degli imputati e sotto l’occhio vigile dei tifosi blancos vari profili. Primo tra tutti Carlo Ancelotti, che in caso di una sconfitta avrebbe potuto seriamente mettere a repentaglio il proprio futuro sulla panchina, e anche Tchouameni, accompagnato dai fischi dei supporters ad ogni giocata. Il centrocampista è stato protagonista di una serie di prestazioni sotto la media, dettate anche dalle emergenze in rosa, che lo hanno più volte costretto a giocare come difensore centrale. Ieri, il francese è tornato ad agire come perno davanti alla difesa e nonostante il pubblico contro, ha portato a casa una buona prestazione. Per le beccate ricevute, il giocatore ha pensato di sfogarsi sul proprio profilo Instagram, con un post pubblicato al termine della partita, nel quale ha scritto: “Ciò che non ti uccide…”. Un segnale di maturità, per un giocatore che ha il dovere, di riprendersi in mano il Real Madrid.

Foto: Instagram Tchouameni