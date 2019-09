Real Madrid, esordio con gol e doppio record per il brasiliano Rodrygo

Al 71′ minuto della sfida di campionato tra il Real Madrid e il Mallorca, il tecnico di casa Zidane sostituisce l’autore del momentaneo vantaggio Vinicius con il giovane connazionale Rodrygo, che fa così in suo esordio assoluto con la maglia dei Blancos dopo essere arrivato in estate dal Santos. Novantacinque secondi più tardi, il brasiliano riceve palla sull’out di sinistra, punta il terzino avversario e poi infila la rete del definitivo 2-0. Un debutto da sogno per il classe 2001, che potrà ora sfregiarsi anche di ben due record straordinari. Il suo è infatti il gol più veloce segnato in Liga da un debuttante del Real Madrid da quello di Ronaldo Nazario (60 secondi) nel 2002, nonché quello più realizzato più rapidamente da un giocatore delle Merengues al suo esordio assoluto nel campionato spagnolo. Battuto in questo caso il precedente score di David Beckham fissato nel 2003 e pari a 124 secondi. Ronaldo aveva già esordito in Liga con la maglia del Barcellona. Lo riportano Opta e un giornalista di ESPN e AS.

1 – Rodrygo Goes es el jugador que menos tiempo ha necesitado para marcar su primer gol con el Real Madrid en LaLiga (93 segundos) desde Ronaldo Nazário ante el Alavés (62). Impactante. pic.twitter.com/MvXOpR1aa0 — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2019

RÉCORD HISTÓRICO – Rodrygo Goes es el debutante que menos tiempo ha tardado en marca en La Liga (95 segundos) en TODA la historia del Real Madrid. Supera el récord de Beckham que necesito 124 segundos para anotar en su debut liguero ante el Real Betis (30 agosto 2003). pic.twitter.com/bE4SYJTSvk — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 25, 2019

Foto: twitter Invictos