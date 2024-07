Real Madrid, Endrick è già in città

Come riportato da ‘AS’, il giovanissimo centravanti del Brasile è già arrivato a Madrid per mettersi a disposizione di Ancelotti il prima possibile. Endrick dovrà comunque attendere il 21 luglio, quando raggiungerà la maggiore età per ufficializzare il suo trasferimento al Real Madrid.

L’ex Palmeiras è arrivato nella capitale spagnola nella tarda serata di ieri, scegliendo autonomamente di porre fine anticipatamente alle sue vacanze per unirsi al gruppo di madridisti che ha già iniziato la preparazione per la prossima stagione.

Foto: Instagram Endrick