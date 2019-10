Real Madrid, emergenza senza fine: nuovo infortunio per Marcelo

Prosegue l’emergenza in casa Real Madrid. Il tecnico Zinedine Zidane è ancora alle prese con le numerose assenze per infortunio, l’ultimo in ordine cronologico a fermarsi ai box è Marcelo: il laterale brasiliano, che già qualche settimana fa aveva accusato guai fisici, soffre di un problema alla coscia destra e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato un’elongazione del bicipite femorale che lo terrà fuori dai campi per qualche settimana. Lo rende noto il Real sui propri canali ufficiali.

Parte médico de Marcelo.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 4, 2019

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid