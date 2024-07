Real Madrid, ecco la stellina Endrick. Ha scelto il numero 16

Il Real Madrid accoglie un nuovo asso: ampiamente annunciata negli scorsi mesi l’ufficialità dell’approdo del brasiliano Endrick nella casa blanca, oggi è stato il momento della presentazione, con foto di rito, al Santiago Bernabeu. Un’ occasione anche per vederlo in posa con la sua nuova maglia e per rendere nota la scelta sul numero che indosserà: sarà il 16, un numero che aveva già al Palmeiras.

Questa la nota del club: “Endrick è ora un giocatore del Real Madrid. Il presidente Florentino Pérez lo ha accolto nella Conference Hall del Real Madrid City, dove l’attaccante brasiliano ha firmato il contratto che lo legherà al nostro club per le prossime sei stagioni. Dopo aver firmato il documento, a Endrick sono stati regalati una replica dello stadio, un orologio e una maglia con stampato il suo nome e il suo numero, 16”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Foto: Instagram Real Madrid