Real Madrid, dirigenza alla ricerca di nuove figure per lo staff di Ancelotti

Il Real Madrid ha un chiaro problema numerico dal punto di vista dello staff a disposizione di Ancelotti. Se club come l’Aston Villa possono puntare sul supporto di ben 20 figure a supporto del tecnico Emery, i Blancos hanno invece un gruppo di lavoro notevolmente più contenuto. Oltre ad Ancelotti, la lista dello staff comprende Davide Ancelotti (secondo allenatore), Luis Llopis (preparatore dei portieri), Francesco Mauri (assistente tecnico), Simone Montanaro (analista tecnico), Mino Fulco (assistente tecnico fisico) e il noto Antonio Pintus (preparatore fisico), oltre che due analisti video. Il club madrileno starebbe quindi pensando di allargare i profili a supporto del tecnico. Relevo negli ultimi giorni ha raccontato dell’ interesse per Andy Mangan, tecnico inglese svincolato, ma l’operazione sembra essersi arenata per alcuni imprevisti burocratici. Florentino Perez continuerà quindi la ricerca, con l’obiettivo di fornire ad Ancelotti uno staff maggiormente nutrito, prerogativa indispensabile nel calcio moderno.

Foto: X Ancelotti