Nelle ultime ore il presidente della Dinamo Zagabria aveva spiegato come il club avrebbe fatto un tentativo per riportare a casa Luka Modric, il cui contratto con il Real Madrid scade a giugno 2024. Come confermato dal Mundo Deportivo, il club croato cercherà di ingaggiare il numero dieci dei blancos, che aveva iniziato la sua carriera professionistica proprio a Zagabria.

Foto: Instagram Modric