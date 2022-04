Real Madrid campione con quattro turni d’anticipo? Non accade da più di trent’anni

Complice il rendimento zoppicante del Barcellona, il Real Madrid ha nuovamente – definitivamente – ampliato il vantaggio sul secondo posto. Come sottolineato da Opta, ai Blancos manca appena un punto per vincere la Liga con quattro turni d’anticipo, come non accade addirittura dalla stagione 1989/1990 (anche in quel caso il titolo arrivo con quattro partite ancora da giocare). Ulteriore prova del notevole cammino dei Galacticos in quest’annata, sotto la sapiente guida di Carlo Ancelotti.

Foto: sito Real Madrid