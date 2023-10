Real Madrid, Brahim Diaz avrebbe scelto di giocare per il Marocco

L’indiscrezione lanciata dai media del Marocco ha trovato riscontro anche in Spagna, specialmente sulle colonne di Marca. Secondo quanto riportato infatti, Brahim Diaz avrebbe scelto di giocare per la Nazionale marocchina di Walid Regragui. L’ex Milan dunque dovrebbe essere convocabile già per la Coppa d’Africa di gennaio, quando avrà risolto le questioni burocratiche e amministrative.

Foto: Twitter Real