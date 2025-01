Real Madrid, blindato il talento Diego Martinez

Oltre che sul fronte acquisti (Lamini Fati, al Real Madrid C), il Real Madrid è anche molto attento a iniziare l’anno vincolando i migliori talenti de La Fábrica. Uno di questi risponde al nome di Diego Martínez, meglio conosciuto come Beto, leader e motore del gol delle giovanili dei blancos, squadra guidata da Julián López de Lerma. Il suo contratto, in scadenza nel 2026, secondo AS verrà prolungato fino al 2027, e successivamente prorogato di un altro anno nel momento in cui il classe 2007 compirà 18 anni. Parliamo di un centrocampista dotato di qualità sopra la media, con doti sia di prima costruzione di gioco che di incursione in area.

Foto: Instagram Diego Martinez