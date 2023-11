Real Madrid, Bellingham in dubbio per la sfida contro lo Sporting Braga

L’uomo del momento, Jude Bellingham, potrebbe non prendere parte al prossimo match di Champions League contro lo Sporting Braga. L’ex Dortmund ha infatti riportato un problema alla spalla come spiegato nel dopo-partita da Carlo Ancelotti che ha sottolineato come verrà sottoposto agli esami del caso nella giornata di oggi.

Foto: Instagram Real Madrid