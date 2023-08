Real Madrid, Bellingham è già un fattore. Doppietta nella rimonta in casa dell’Almeria (1-3)

Due gare e due vittorie per il Real Madrid in Liga, entrambe nel segno di Jude Bellingham. Il grande colpo del mercato estivo, dopo il gol all’esordio, fa ancora meglio nella seconda uscita, con una doppietta strepitosa nel 3-1 dei galacticos in rimonta in casa dell’Almeria. Vamtaggio dei padroni di casa con Arribas al 3′. Il pareggio di Bellingham che segna anche la rete del 2-1 del Real.

A chiudere i conti c’ha pensato Vinicius al 73′. Real super, e a punteggio pieno dopo due giornate in Liga.

Foto: twitter Real Madrid