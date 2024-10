Real Madrid-Barcellona, i convocati di Flick

Questa sera, il Real Madrid accoglie il Barcelona al Santiago Bernabeu per una sfida di vertice. Anche per questo incontro Hansi Flick potrà contare su un gruppo quasi al completo. Se il tecnico tedesco sarà ancora privato degli infortunati Ter Stegen, Araujo, Ferran Torres, Eric Garcia, Christensen e Marc Bernal, potrà comunque contare sui suoi attuali cardini in rosa. Ci sono Robert Lewandowski e Raphinha, autore di una clamorosa tripletta contro il Bayern Monaco nel match infrasettimanale di Champions. Nei 21 c’è anche Lamine Yamal, riflettori puntati su di lui per il match. Da citare anche la presenza dei giovani germogli del Barcellona Héctor Fort, Gerard Martín, Sergi Domínguez e Diego Kochen.

Foto: Instagram Barcellona