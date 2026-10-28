Real Madrid, arrivano le scuse ufficiali alla Cina per il caso Mbappé:“Profondo rispetto per la storia e la cultura”

28/10/2026 | 10:30:03

Il caso Kylian Mbappé-Cina continua a far discutere e coinvolge direttamente anche il Real Madrid. Dopo le polemiche nate dalle parole dell’attaccante francese su un meme che lo ritraeva nei panni di Mao Zedong, il club spagnolo ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale per chiedere scusa al popolo cinese. Una vicenda che ha assunto dimensioni importanti, tra le reazioni delle autorità, le conseguenze commerciali per il calciatore e la decisione di sospendere la trasmissione delle partite della Liga in Cina. “Il Real Madrid desidera scusarsi con il popolo cinese per qualsiasi disagio causato dalle recenti parole del nostro giocatore Kylian Mbappé”, si legge nella nota diffusa dalla società. Il club ha poi ribadito il proprio legame con il Paese asiatico: “La nostra società nutre un profondo rispetto per la Cina, per la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che amano e ammirano il Real Madrid”. La società madrilena si è inoltre unita alle scuse già presentate pubblicamente dal proprio attaccante: “Il club si unisce alle scuse pubbliche di Kylian Mbappé, nelle quali ha espresso il proprio rammarico per i commenti fatti e ha riaffermato il suo rispetto per il popolo cinese”. Il comunicato si è concluso con un riferimento ai valori che il Real Madrid intende promuovere a livello internazionale, confermando l’impegno del club nel favorire “il rispetto e la comprensione tra le culture”.

foto: x Real Madrid