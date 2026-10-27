Caos Mbappé: fa una battuta su Mao Zedong e la televisione di stato cinese boicotta la trasmissione de LaLiga

27/10/2026 | 15:36:08

Due giorni da incubo per Kylian Mbappé. La stella del Real Madrid, fresco di doppietta con cui ha battuto il Barcellona al Camp Nou, si è piazzato secondo alla cerimonia del Pallone d’Oro, arrivando alle spalle di Harry Kane senza conquistare alcun trofeo. In più, sono andate virali delle parole ironiche pronunciate dal giocatore al podcast The Bridge, ideato dal compagno di squadra Tchouameni, in cui disse di usare frequentemente degli stickers con lui travestito da dittatore cinese. Le parole hanno fatto immediatamente il giro del web, specialmente in Cina, dove Mbappé ha dei contratti di sponsorizzazione con diversi marchi. Sarebbe più giusto dire che aveva, perché il brand di bevande Dongpeng e le aziende lattiero-casearie Mengniu e Milkground hanno interrotto il rapporto con il giocatore. Infatti, la caricatura, viralissima sui social, si riferisce a Mao Zedong, fondatore della Repubblica Popolare di Cina. Nel paese asiatico, fare della satira verso figure di spicco del Partito Comunista Cinese viene perseguito come crimine di diffamazione di eroi e martiri. Ad aggravare la situazione, è stata anche l’interruzione della trasmissione delle partite del campionato spagnolo da parte della televisione statale cinese CCTV.

Per rimediare all’enorme problema, LaLiga ha rilasciato un comunicato: “LA LIGA deplora profondamente l’offesa che i recenti commenti di Kylian Mbappé hanno causato tra i tifosi cinesi. Questi commenti sono stati fatti a titolo personale e non rappresentano LA LIGA. Nella misura della nostra responsabilità istituzionale, chiediamo scusa a nome di LA LIGA e di tutti i suoi club.

Il calcio spagnolo difende il rispetto, la convivenza e l’unione tra persone di tutte le culture. Trasmettiamo il nostro rispetto alla Cina, alle sue istituzioni e al suo popolo, e apprezziamo profondamente il sostegno dei milioni di tifosi che ci seguono ogni settimana. Ribadiamo il nostro impegno per una relazione costruita nel corso degli anni.

Stiamo lavorando con i nostri partner e interlocutori istituzionali in Cina per affrontare questa situazione. Allo stesso modo, metteremo in atto, in collaborazione con i club e i giocatori, un protocollo di sensibilizzazione e comunicazione che promuova il rispetto per le diverse culture e contribuisca a prevenire situazioni simili”.

Anche Mbappé, tramite una nota ufficiale, si è scusato: “La mia uscita è stata maldestra e oggi comprendo che abbia ferito numerose persone in Cina e all’interno della comunità cinese in tutto il mondo. Porgo le mie scuse a tutte le persone che si sono sentite offese dalle mie parole. Non era assolutamente mia intenzione. Nutro un profondo rispetto per il popolo cinese e per la sua storia e mi dispiace sinceramente”.

Foto: Instagram Mbappé