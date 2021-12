Real Madrid, anche Camavinga e Valverde potrebbero essere dei falsi positivi

Caos in casa Real Madrid: ieri Courtois, Camavinga, Valverde e Vinicius erano risultati positivi ai tamponi effettuati nella giornata di martedì. Per il portiere belga quasi sicuramente si è trattato di un falso positivo, visto che è risultato negativo ai due tamponi successivi. Discorso simile anche per Camavinga e Valverde, che sono risultati negativi ad un primo tampo: adesso dovranno attendere l’esito del secondo tampone per capire se potranno tornare subito a disposizione di Ancelotti. Restano positivi Jovic e Vinicius. Lo riporta Sport.

Foto: Twitter personale Camavinga