Real Madrid, Ancelotti sul futuro: “Spero di rimanere altri quattro anni”

Nelle ultime settimane sono state tante le voci in merito a un possibile addio di Ancelotti dal Real Madrid. Rumors che hanno continuato a circolare fino al punto da accostare il tecnico dei Blancos anche come possibile futuro candidato della panchina della Roma. Tutte dicerie che sono state smentite dallo stesso allenatore italiano. Carlo, infatti, ha parlato del suo futuro durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Salisburgo. Queste le sue parole: “Voglio essere molto chiaro. Non deciderò mai quando dovrò lasciare il Real Madrid, non sarò mai io a decidere quando lasciare il club. Non ho assolutamente deciso di lasciare il Real Madrid. Spero di restare altri quattro anni, come il presidente Florentino Perez. Sarebbe perfetto per fare un grande addio insieme nel 2029″.

FOTO:Sito Real Madrid