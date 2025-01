Real Madrid, altro infortunio: Tchouameni non convocato per la gara col Las Palmas

Ennesimo infortunio per il Real Madrid, che solo qualche giorno fa ha dovuto fare i conti con quello di Camavinga. Ancelotti dovrà fare a meno di un altro centrocampista, il francese Tchouameni, che non prenderà parte alla gara contro il Las Palmas delle 16:15. Con un comunicato, il club madrileno ha annunciato che il suo mediano non prenderà parte alla gara per un risentimento muscolare alla gamba sinistra (di cui non rende nota la natura). Qui di seguito il comunicato.

“Il Real Madrid affronterà questo pomeriggio l’UD Las Palmas al Santiago Bernabéu, nell’ambito della 20esima giornata della Liga. Tchouameni era assente all’ultimo minuto per un fastidio alla gamba sinistra. Al suo posto si uniscono al gruppo Jacobo e Chema”.

Foto: Instagram Tchouameni