Real Madrid, altra vittoria in rimonta in casa del Las Palmas 2-1

Il Real Madrid torna momentaneamente in testa alla classifica in Liga grazie al successo in rimonta per 1-2 conquistato sul campo del Las Palmas. Vittoria estremamente sofferta per i Blancos, che a inizio ripresa vanno in svantaggio grazie a un gol dei padroni di casa di Munonz, ma con le reti di Vinicius jr e Tchouameni tra il 65′ e l’84’ riescono a completare la rimonta per conquistare 3 punti fondamentali e riscalvalcare il Girona.

In classifica, infattim i blancos sono a 54, a +2 sul Girona.

Foto: twitter Real Marid