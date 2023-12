Real Madrid, altra tegola per Ancelotti: lesione del crociato e stagione finita per Alaba

Altra tegola in casa Real Madrid: David Alaba potrebbe aver finito la stagione in anticipo. Il centrale austriaco è uscito poco dopo la mezz’ora di gioco della sfida col Villarreal causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Le sensazioni non sono state subito positive perché il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo dolorante sorretto dallo staff medico dei blancos. Lo stesso club ha poi confermato la lesione del crociato e l’operazione per il difensore. Quello di Alaba è stato il terzo crociato in pochi mesi, dopo quelli di Courtois e Militao

Foto: Instagram Real