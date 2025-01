Real Madrid, Alaba torna a disposizione: convocato per la gara col Mallorca

Il lungo e travagliato percorso per recuperare dall’infortunio al crociato è finalmente concluso: David Alaba è finalmente a disposizione. Il difensore ex Bayern Monaco, infortunatosi a fine 2023, è rimasto ai box per tutto il 2024. Quest’oggi, il nome dell’austriaco è comparso nella lista dei convocati diramata da Ancelotti, in vista della sfida di giovedì di Supercoppa, contro il Mallorca. Difficile possa fare minuti, ma per il tecnico italiano, date le tante indisponibilità difensive degli ultimi periodi, rimane comunque una notizia estremamente rassicurante.

Foto: Instagram Real Madrid