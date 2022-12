Futuro incerto quello di Toni Kroos al Real Madrid. Il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca, prenderà la sua decisione definitiva a febbraio. Per il momento, l’unica cosa certa sembra essere la voglia di continuare a giocare in un campionato competitivo.

Foto: Instagram Kroos