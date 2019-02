Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando che, secondo il suo parere, sarà José Mourinho il prossimo allenatore dei Blancos: “Ho la sensazione, e anche qualcosa in più, che nella prossima stagione Mou siederà nuovamente sulla panchina del Real Madrid. Credo che ci siano molte possibilità e anche delle trattative in corso”.

Foto: Manchester United Twitter