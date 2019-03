Marca: “Real, il fallimento del secolo farà cadere delle teste”. E i tifosi chiedono le dimissioni di Florentino

“Non si salva nessuno”, così Marca nella sua edizione online in merito alla clamorosa eliminazione del Real Madrid dalla Champions League per mano dell’Ajax. Un pesante 4-1 subito al Bernabeu che lascerà diversi strascichi. “Il fallimento del secondo – si legge tra le colonne della sopracitata fonte – farà cadere delle teste”. Nessuno escluso, a partire da Benzema per arrivare a Kroos, passando per Casemiro e Courtois, inclusi gli assenti di oggi: Ramos, Marcelo e Isco, anche loro “colpevoli” in qualche modo della debacle delle Merengues, giunte ormai “alla fine di un ciclo”, si legge. E poi c’è Solari che, nonostante il recente rinnovo, ora è davvero a rischio. Di diverso avviso i tifosi del Real: al termine della gara con l’Ajax, i sostenitori dei Blancos all’esterno del Bernabeu hanno contestato il presidente Florentino Perez, chiedendo le sue dimissioni.

Foto: sito ufficiale Real Madrid