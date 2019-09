Sergio Ramos corteggia Paul Pogba, obiettivo del Real Madrid già durante quest’estate. Intanto, sulle pagine dell’Express, il capitano dei Blancos chiama letteralmente il centrocampista rimasto al Manchester United: “Il Real Madrid ha sempre aperto le porte ai buoni giocatori, come lui. Per me Pogba è tra i più grandi campioni in circolazione in questo momento”.

Foto: futbolblancos