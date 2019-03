Real-Ajax 1-4, come il numero di Cruijff: “Mai visto i soldi segnare un gol”

“Perché non si potrebbe battere un club più ricco? Non ho mai visto un sacco di soldi segnare un gol”. Una storica citazione di Johan Cruijff, tornata di moda proprio oggi. Il profilo ufficiale del campione olandese, scomparso tre anni fa, celebra infatti con questo post la vittoria dell’Ajax in casa del Real Madrid, gara finita 1-4. E 14 era il numero di maglia di Cruijff, grande ex dei Lancieri.

"Why couldn’t you beat a richer club? I’ve never seen a bag of money score a goal." 💰 #CruyffLegacy pic.twitter.com/5KEbKAyg2K — Johan Cruyff (@JohanCruyff) March 5, 2019

Foto: Twitter ufficiale Johan Cruyff