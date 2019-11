Re Ciro macchina da gol: ora Immobile sogna il record Higuain

Immobile non si ferma più. Siamo solo a novembre, ma Re Ciro ha già eguagliato il suo numero di reti messe a segno in Serie A nella passata stagione. Quella al Sassuolo è infatti il 15esimo gol in 13 partite di campionato per il centravanti biancoceleste, in questo momento a sole due marcature da Tommaso Rocchi nella classifica all-time della storia della Lazio. Solo un gol in meno di Robert Lewandowski, attualmente il rivale numero uno di Immobile nella corsa alla Scarpa d’oro. Da otto partite il 17 biancoceleste segna sempre, oggi ha fatto 81 con la Lazio in A. Inevitabile pensare ad Immobile come possibile nuovo recordman della Serie A, con l’ultimo Higuain in maglia Napoli ad avere tra le mani il leggendario dato di 36 centri in una sola stagione, mai raggiunto prima. Re Ciro in proiezione è attualmente sopra il Pipita, a 15 reti solamente dopo 17 gare: l’attaccante di Inzaghi c’è riuscito in 13, giocandole tutte. La media è letteralmente da urlo: un gol in campionato ogni 68 minuti. Immobile trascina la Lazio e non vuole fermarsi più: il mirino su Higuain è già puntato…

Foto: Twitter ufficiale Lazio