Salihamidzic: “Parleremo con Pavard per capire le sue intenzioni e prendere una decisione”

Benjamin Pavard andrà in scadenza nel 2024 con il Bayern Monaco. ma le trattative per il rinnovo non sono ancora cominciate. A tal proposito è intervenuto, ai microfoni di Abendzeitung, il direttore dei bavaresi Salihamidzić: “Discuteremo con Benjamin Pavard per il nuovo contratto e cercheremo di capire i suoi sentimenti per prendere una decisione. Sono contento che sia con noi, sta facendo così bene e le prestazioni sono molto buone”.