Razzismo sugli spalti: il comunicato del Lione

Dopo la gara rinviata ieri sera in seguito all’assalto dei tifosi del Marsiglia al pullman del Lione, con Fabio Grosso rimasto ferito al volto, il club ha voluto emettere un comunicato riferito alla gara precedente in casa, contro il Clermont. Il seguente comunicato è stato fatto in seguito agli episodi di razzismo avvenuti sugli spalti:

L’OL condanna fermamente l’inaccettabile comportamento razzista di alcuni individui presenti sugli spalti domenica. Il club ha richiesto i video per identificare gli autori di qualsiasi atto contrario alla legge, ma anche ai suoi valori, e ribadisce la sua determinazione a tenerli lontani dagli spalti.

Foto: Instagram Lione