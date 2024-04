Razzismo, la Procura Federale inasprisce le pene: “Nessuna impunità per casi di discriminazione”

Come riportato dall’ANSA, la Procura della FIGC ha rafforzato i controlli gara sui casi di razzismo in vista delle partite di Serie A del fine settimana. Di seguito le parole del noto sito, riportate dalla nostra redazione: “Nessuna impunità di fronte a casi di razzismo. A fronte di segnalazione di cori e altre manifestazioni discriminatorie, sempre più sotto la lente di ingrandimento degli ispettori federali. Ci saranno sanzioni severe come previsto dal codice di giustizia sportiva”.