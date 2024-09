Raya ipnotizza Retegui e ferma l’Atalanta: parità con l’Arsenal (0-0)

Termina in parità la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Arsenal: 0-0. Il primo squillo della gara arriva al 14′: Saka calcia una punizione al limite dell’area, ma Carnesecchi è attento e mantiene il risultato in parità. L’Arsenal fa la partita, l’Atalanta fatica a trovare il ritmo gara e ad andare in verticale. Fino al 30′ quando Retegui viene pescato in profondità, scarica per De Ketelaere ma il sinistro del belga è fuori misura. Gli uomini di Gasperini guadagnano campo e al 38′ a farsi vedere in avanti con Ruggeri. Al 50′ arriva la grande occasione per l’Atalanta di sbloccare la gara: Partey stende in area Ederson e l’abitro assegna il rigore. Mateo Retegui si presenta dal dischetto, ma è Raya a vincere il duello con il centravanti italiano e poi si supera parando di nuovo sul colpo di testa dell’attaccante Al 67′ ci prova Cuadrado che si accentra dalla sinistra, ma il suo destro a giro va alto di pochissimo. Al 75′ ci prova ancora Cuadrado con un tiro a giro di Cuadrado, ma la conclusione esce di poco. Poi Havertz verticalizza per Martinelli che calcia alto da dentro l’area. L’ultima occasione della gara è ancora a tinte nerazzurre con la doppia percussione di Samardzic che però non trova il varco giusto per il tiro.

Foto: Instagram Champions League